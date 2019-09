Bob Iger rivela: 'A Steve Jobs Iron Man 2 non piacque per nulla'

Quando si opera in un campo come il cinema, in cui il parere soggettivo diventa ovviamente determinante, alcune critiche bisogna metterle in conto. Qualcuna però farà sempre più male delle altre, come quella ricevuta da Bob Iger per Iron Man 2 da Steve Jobs in persona.

Come raccontato dal CEO di Disney nella sua autobiografia The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company, infatti, il compianto CEO di Apple tornò dal cinema piuttosto deluso dopo aver portato suo figlio a vedere il film con Robert Downey Jr. Iger, però, non prese molto bene la cosa e si rifiutò di ammettere davanti a Jobs l'effettivo insuccesso del film.

"Quando uscì Iron Man 2 Steve Jobs portò suo figlio a vederlo e il giorno dopo mi chiamò. 'Ho portato Reed a vedere Iron Man 2, ieri sera. Fa schifo' mi disse. [Gli risposi] 'Beh, grazie. Ha guadagnato qualcosa come 75 milioni di dollari all'esordio. Farà numeri enormi questo weekend. (Sapevo che Iron Man 2 non fosse esattamente un film da Oscar, ma non potevo lasciare che avesse ragione lui ogni volta)" si legge nelle memorie del CEO di Walt Disney Company.

Non solo brutti ricordi, comunque: le memorie di Bob Iger includono anche l'orgoglio per il film del Marvel Cinematic Universe di cui va ancora oggi più fiero, così come le battaglie portate avanti con Marvel perché venisse girato.