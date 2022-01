Bob Iger ribadisce: 'Black Panther non esisterebbe se Disney avesse seguito solo i numeri'

Nel corso di una nuova intervista concessa al New York Times, l'ex-CEO della Wall Disney Pictures Bob Iger è tornato a parlare di moltissimi argomenti che riguardano lo studio, soffermandosi in particolare sui Marvel Studios e l'incredibile successo di pubblico ottenuto da un film come Black Panther, risultato per nulla scontato alla vigilia.

Iger, infatti, ha ribadito come Black Panther sia stata una vera e propria scommessa per i Marvel Studios e che se la Disney si fosse semplicemente attenuta ai dati a sua disposizione probabilmente la pellicola non sarebbe mai stata realizzata: "Non commenterò quello che ha detto Bob [Chapek], ma parlerò invece dell'ultima riunione del consiglio Disney al quale ho preso parte. Ho aperto l'incontro pensando che li avrei lasciati con qualche consiglio utile sul come procedere. E avendo passato quasi 50 anni sul lato creativo di questo settore è diventato sempre più chiaro per me che mentre i dati avevano già un ruolo importante, questi non dovrebbero essere usati per determinare quali storie devono essere raccontate".

Iger ha quindi fatto l'esempio di Black Panther per supportare la sua tesi: "Se avessi fatto affidamento solo sui numeri per determinare se una particolare storia afrofuturistica con un cast completamente nero sarebbe diventata un film di supereroi, i numeri probabilmente avrebbero detto: 'Non farlo'. E così Black Panther non sarebbe mai stato realizzato. Ci sono poi numerosi altri esempi, dove entrano in scena l'istinto di un individuo o di un gruppo di individui sul fatto se una storia meriti oppure no di essere raccontata, e io non credo che una macchina o dei numeri, non importa quanto la tecnologia sia avanzata o quante informazioni sia in grado di processare, non credo che otterremo la risposta giusta da loro".

Archiviato il successo di Black Panther, sono ripartite nuovamente rimandate le riprese di Black Panther 2. Improbabile quindi che l'uscita per il novembre 2022 venga rispettata.