Bob Iger non vuole ripetere gli errori fatti con Star Wars: 'Meno è meglio'

Dopo la recente uscita di David Benioff e D.B. Weiss dal progetto della nuova trilogia, il CEO della Walt Disney Company Bob Iger ha confermato il suo approccio da "meno è meglio" per il futuro di Star Wars.

Dopo il clamoroso flop al botteghino di Solo: A Star Wars Story, pubblicato a pochi mesi di distanza da Gli Ultimi Jedi, la Casa di Topolino ha deciso di rivedere i piani per il franchise bloccando lo sviluppo degli spin-off targati "A Star Wars Story", che sembrano essersi spostati definitivamente sul piccolo schermo con l'annuncio della serie di Obi-Wan Kenobi su Disney+.

"Ho già detto pubblicamente che abbiamo pubblicato troppi film di Star Wars in un periodo di tempo troppo breve" ha detto Iger, intervistato da BBC Radio per promuovere il suo libro. "Non ho mai detto che sono stati deludenti. Non ho detto che sono deluso dalle loro performance. Penso solo che ci sia qualcosa di speciale riguardo ai film di Star Wars, e meno è meglio."

Dopo l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, capitolo finale della saga iniziata nel 1977, dovremo attendere fino al dicembre del 2022 per vedere sul grande schermo un nuovo film di Star Wars: con l'abbandono degli autori di Game of Thrones, non è ancora stato rivelato se sarà il turno della trilogia di Rian Johnson o al progetto affidato a Kevin Feige.

Disney ha fissato la data di uscita di tre nuovi film del franchise per dicembre 2022, 2024 e 2026, in alternanza con i sequel di Avatar.