Bob Iger su Martin Scorsese: 'Probabilmente non ha mai visto un film Marvel Studios'

Ora che il dibattito sui film del Marvel Cinematic Universe aveva iniziato a spegnersi, con le dichiarazioni di Francis Ford Coppola aggiustate dal traduttore e con lo stesso Martin Scorsese che ha rivisto la sua posizione, ci pensa Bob Iger a riaccendere gli animi.

Parlando con la BBC, il ceo dei Walt Disney Studios ha infatti dichiarato:

"Martin Scorsese è un grande regista. Lo ammiro immensamente. Ha realizzato dei film fantastici. Ma metterò sempre in dubbio le sue dichiarazioni su questo argomento. Prima di tutto, quelli che fa la Marvel sono film. E' cinema. E' la stessa cosa che fa Martin Scorsese. E sono dei buoni film. Io non credo che abbia mai visto un film Marvel. Chiunque abbia visto un film Marvel non può, in tutta coscienza, fare un'affermazione del genere".

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'annuncio ufficiale di Ant-Man 3, che come facilmente ipotizzabile farà parte della Fase 5 del MCU.

La Fase 4 inizierà con Black Widow (1 maggio 2020) e, fra cinema e Disney+, proseguirà con The Falcon & The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021), What If...? (estate 2021), Hawkeye (autunno 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021).