Bob Iger lottò contro Marvel Entertainment per i film su Black Panther e Captain Marvel

In un estratto del suo nuovo libro Bob Iger, amministratore delegato della Disney, ha rivelato le sfide legate all'opera di convincimento che è stata necessaria per spingere Marvel Entertainment a realizzare film basati su personaggi come Black Panther e Captain Marvel.

Anni fa, infatti, i Marvel Studios erano una proprietà della Marvel Entertainment e quindi del suo ceo Isaac Perlmutter. Tutto cambiò quando Iger prese la decisione - su richiesta/insistenza di Kevin Feige - di rendere le divisioni due entità separate, e da allora il Marvel Cinematic Universe è diventato assolutamente autonomo.

Ora Iger, nel suo nuovo libro The Ride of A Lifetime, ha spiegato che questa decisione fu presa anche perché la Marvel Entertainment presentò alcune preoccupazioni piuttosto scioccanti relative ad eventuali film con personaggi appartenenti alle minoranze: il dirigente ha rivelato che Kevin Feige aveva intenzione di introdurre Black Panther sin dall'inizio, ma un dirigente Marvel (mantenuto nell'anonimato nel libro) lo impedì perché convinto che i film guidati da attori neri non garantivano un successo al botteghino internazionale.

"Sono stato nel settore abbastanza a lungo da aver ascoltato ogni vecchia discussione, e ho imparato che le preoccupazioni non sono altro che queste: vecchie e fuori posto rispetto a dove si trova il mondo attuale", scrive Iger. "Abbiamo avuto la possibilità di fare un grande film e mostrare un segmento dell'America sottorappresentato, e quegli obiettivi non si escludevano a vicenda. Ho chiamato Ike e gli ho detto di dire alla sua squadra di smetterla di mettere paletti e ho ordinato di iniziare le produzioni di Black Panther e Captain Marvel".

