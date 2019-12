Bob Iger su Jon Favreau, il futuro di Star Wars al cinema e in tv

Bob Iger, CEO di Walt Disney Company, torna a parlare del futuro di uno dei franchise più popolari al mondo, Star Wars, anticipando che potrebbe continuare a seguire una doppia traiettoria (cinema e tv) ed elogiando il lavoro di Jon Favreau.

Bob Iger aveva già affermato che l'avventura nel mondo di Star Wars era appena iniziata, e stando a quanto anticipato in precedenza, presto dovrebbero arrivare nuovi annunci riguardanti il prossimo film ambientato nell'universo creato da George Lucas.



Ma, nel frattempo, Disney e Lucasfilm possono gioire del successo dell'ultima trilogia, chiusa positivamente da uno Star Wars: L'Ascesa di Skywalker da record al botteghino, e di quella della prima serie tv live-action ambientata in una galassia lontana lontana e in onda su Disney+, The Mandalorian, creata e capitanata da Jon Favreau.



"Abbiamo grande fiducia in Jon [Favreau], sia come storyteller, che come storyteller che sa usare la tecnologia per il bene delle storie e del pubblico che poi ne fruirà, proprio come George Lucas. Lo avevamo visto con Il Libro della Giungla, che per molti versi ci ha fatto scoprire una nuova definizione di brillante. E lo abbiamo certamente visto con Il Re Leone, che ancora per molti aspetti è stata una svolta" spiega Iger.



E continua, raccontando di come sia nato il progetto "Quando Jon ci ha proposto la sua idea di una serie su Star Wars abbiamo capito subito di avere un grande narratore, e soprattutto, un grande narratore che avrebbe continuato a scrivere nuove regole e sarebbe andato all'esplorazione di un nuovo territorio in termini di come avrebbe usato la tecnologia per raccontare grandi storie che sarrebbero state importanti, innovative, e abbastanza grandi da trasportare il pubblico verso nuovi lidi e creare per loro delle nuove esperienze".



E sul futuro del franchise, Iger è ottimista, e aperto a una collaborazione tra i due media audiovisivi per eccellenza, televisione e cinema: "Può essere che, in futuro, una serie tv possa dar vita a un film, o un film possa dar vita a una serie tv. Non sto facendo alcun tipo di annuncio o meno, ma per noi è importante".