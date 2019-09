Bob Iger: 'George Lucas si sentì tradito quando Disney scartò i suoi piani per Star Wars'

Continuando a estrarre brani dalla sua autobiografia appena pubblicata, curata da Joel Lovell, il CEO della Disney Bob Iger ha trovato lo spazio anche per parlare di Star Wars e del rapporto con George Lucas, specialmente dopo l'acquisizione della Lucasfilm.

Non sono un mistero le numerose critiche che Lucas ha rivolto alla nuova trilogia sequel di Star Wars prodotta dalla Disney e alcune di queste sono state rilanciate recentemente dallo stesso Iger, che ha fatto mea culpa per alcune decisioni e per la scelta di produrre i nuovi film della saga (e gli spin-off) in maniera troppo frettolosa.

Adesso, Iger ha rivelato che Lucas si è sentito in qualche modo tradito dalla compagnia. Il CEO Disney infatti racconta del suo incontro con il padre di Star Wars e il team dietro Star Wars: Il Risveglio della Forza (J.J. Abrams e Michael Arndt) non molto tempo dopo l'acquisto della Lucasfilm da parte della Casa di Topolino per 4 miliardi di dollari.

Come noto, Lucas aveva già scritto alcuni trattamenti per la nuova trilogia nei quali avremmo trovato un invecchiato Luke Skywalker addestrare una nuova padawan di nome Kira e addentrarsi nell'oscuro mondo dei Midichlorians, introdotti per la prima volta ne La minaccia fantasma. "C'è tutto un intero aspetto di quel film che riguarda le relazioni simbiotiche - aveva commentato Lucas nel corso del documentario di James Cameron "Story of Science Fiction" - Era per mostrarti e far capire che non siamo noi a comandare in questo universo. Che esiste un'ecosistema. [I prossimi tre film di Star Wars] si addentreranno in questo mondo microbiotico. C'è questo mondo e queste creature che operano in un modo del tutto diverso dal nostro. Li chiamo i Whills. E i Whills sono quelli che controllano l'universo. Si nutrono della Forza".

Iger, nella sua autobiografia, quindi racconta di un Lucas piuttosto contrariato dal fatto che i nuovi film avrebbero scartato e messo da parte tutta questa idea di fondo. "George sapeva che contrattualmente non eravamo legati a nulla, ma credeva che il fatto che avessimo comprato i suoi trattamenti fosse un tacito accordo per adattarli e fu deluso quando quella storia fu scartata. Durante le nostre conversazioni sono stato molto attento a non illuderlo, ma avrei potuto gestire meglio la cosa. George si sentì tradito".

Vi ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà in sala il 18 dicembre 2019, di nuovo con la regia di J.J. Abrams. Per altri approfondimenti, guardate il nuovo poster di Star Wars - Episodio IX.