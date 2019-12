Bob Iger sul futuro di Star Wars:'Abbiamo appena iniziato'

Il CEO di The Walt Disney Company, Bob Iger, ha affermato che l'avventura con Star Wars è appena iniziata, con l'uscita nelle sale di L'Ascesa di Skywalker e l'apertura dei parchi a tema come Star Wars: Galaxy's Edge, nei resort Disneyland e Walt Disney World. Iger aveva parlato di un periodo di tranquillità ma il futuro si annuncia ricco.

Tra le uscite cinematografiche già fissate a partire dal 2022 e i progetti in cantiere per gli spin-off e le serie tv, Disney ha appena iniziato a sfruttare le potenzialità del franchise, come dichiarato dallo stesso Bob Iger:"Si è trattato di un viaggio incredibilmente appagante e molto eccitante, ma in realtà credo che per molti aspetti si sia appena iniziato. Abbiamo realizzato molto, ovviamente, con i film della saga, la Skywalker Saga e l'apertura di Galaxy's Edge in California e in Florida e naturalmente alcuni altri film e serie tv lungo la strada. Ma sembra che abbiamo appena iniziato a sfruttare tutto il potenziale di ciò che è Star Wars e di ciò che Star Wars può essere".



"Penso inoltre che ci sia voluto del tempo quando LucasFilm è diventata parte della Disney, e abbiamo iniziato a pensare a lungo termine. Non solo per soddisfare l'interesse dei fan a breve termine ma per cosa potrebbe accadere a lungo termine. Ho idea che il futuro sia più vasto di quanto ci aspettassimo e quindi ci aspetta ancora molto".

Dall'uscita di Il Risveglio della Forza, Disney ha fatto uscire un film all'anno tra saga e spin-off. A The Hollywood Reporter, il CEO aveva ammesso che le tempistiche erano troppo veloci e che Disney si sarebbe impegnata per spalmare meglio le uscite in futuro. Inoltre Bob Iger non ha escluso trilogie in futuro.

Arriverà sul mercato home-video un cofanetto con tutta la saga degli Skywalker in 4K.