Bob Iger esclude nuove grosse acquisizioni a breve da parte di Disney

Quello di Disney è un impero che, soprattutto a partire dai primi anni 2000 in poi, è letteralmente lievitato fino a raggiungere dimensioni impressionanti, inglobando alcuni tra gli studi più importanti nel campo del cinema d'animazione e non.

Tutto cominciò con l'acquisizione di Pixar, nel 2006, per 7,4 miliardi di dollari: da lì in poi è stato un continuo crescendo, dall'acquisizione di Marvel per 4 miliardi (2009) a quella clamorosa di 21st Century Fox per 71,3 miliardi risalente allo scorso marzo, passando per quella di Lucasfilm per 4,06 miliardi (2012).

Secondo quanto dichiarato dal CEO di The Walt Disney Company Bob Iger, però, è improbabile che la società faccia altri investimenti di questo tipo nel prossimo futuro: "Beh, io dico sempre mai dire mai. Ma dato il fatto che abbiamo fatto di recente un'enorme acquisizione e la stiamo ancora metabolizzando, e dato il fatto che mi resta poco tempo ancora per agire in questo ruolo, penso sia improbabile che accada qualcosa del genere a breve" ha spiegato Iger.

Bob Iger è attualmente impegnato anche nella promozione di Disney+, piattaforma che secondo il CEO non andrà a rivaleggiare direttamente con Netflix. Il servizio streaming di casa Disney, intanto, continua ad ampliare il suo catalogo iniziale: recente è la notizia dell'aggiunta di Avatar.