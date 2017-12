Bob Iger conferma la volontà di includere X-Men, Deadpool e Fantastici 4 nell'MCU

Era piuttosto inevitabile ed era, giustamente, una delle parti dell'acquisizione che interessavano maggiormente il popolo del web e dei fan di tutto il mondo. Stiamo parlando, ovviamente, dell'acquisizione, da parte della Walt Disney Pictures , della

Un'acquisizione che apre uno scenario interessante e voluto, per anni e anni, da tutti i fan della Marvel. Vedere gli X-Men ed i Fantastici Quattro all'interno del Marvel Cinematic Universe gestito direttamente dai Marvel Studios e dalla Walt Disney Pictures.

Nonostante l'annuncio di oggi, i fan hanno bisogno, comunque, di risposte e chiarimenti. Perché un'acquisizione del genere non garantisce automaticamente il passaggio di questi personaggi nelle mani dei Marvel Studios.

Fortunatamente, per i fan, ci ha pensato il presidente della Walt Disney Pictures, Bob Iger, a confermare la volontà di includere tali personaggi all'interno del vasto Universo Cinematografico dei Marvel Studios: "Ovviamente vogliamo espandere l'Universo Cinematografico Marvel Studios includendo i personaggi degli X-Men, di Deadpool e dei Fantastici Quattro".

Insomma, è confermato e le possibilità sono illimitate. La Marvel, ora, ha a disposizione tanti personaggi e, visto che lo stesso Iger ha confermato la voglia di continuare il franchise di Deadpool con Ryan Reynolds - mantenendolo vietato ai minori -, non è del tutto escluso che una delle fan theory più usate dai fan in questi giorni (usare il multiverso che verrà introdotto in Ant-Man and the Wasp per giustificare la presenza dei mutanti e mantenere la 'continuity' dei film Fox) non possa avverarsi.