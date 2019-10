Bob Iger conferma, Tom Holland è stato decisivo per riaprire le trattative su Spider-Man

Sì, quanto si diceva in giro era proprio vero: è grazie a Tom Holland se Disney e Sony sono riuscite "a fare pace", e a confermarlo è Bob Iger, il CEO di Walt Disney Company. Ma vediamo come è andata.

Qualche giorno fa vi avevamo raccontato come l'intervento diretto di Tom Holland nella diatriba tra Sony e Disney sulla produzione dei film di Spider-Man abbia aiutato grandemente le due compagnie a trovare un accordo.

Adesso, Bob Iger, il Big Boss dei Big Boss in casa Disney, conferma l'accaduto, e spiega come è andata.

“Dopo la D23, Tom ha contattato dei miei dipendenti e ha chiesto molto gentilmente di poter avere il mio indirizzo email o il mio numero di telefono. Ovviamente, di solito non è semplice ottenere queste informazioni, per ragioni di sicurezza, così loro hanno prima chiesto a me, e io ho detto 'Certo, ditegli di contattarmi'. E lui l'ha fatto, abbiamo parlato, e lui ha quasi... Si è messo a piangere al telefono" afferma ridendo, rivelando che la parte delle lacrime al telefono era uno scherzo, ma che poteva vedere quanto il ragazzo ci tenesse, al punto da convincerlo a fare tutto il possibile per trovare un punto di incontro con Sony.

"Mi è dispiaciuto così tanto per lui, ed era chiaro che anche i fan volessero che trovassimo una soluzione. Così, dopo che ci siamo congedati, ho fatto un paio di chiamate al nostro team dei Disney Studios, e successivamente al responsabile di Sony. Gli ho detto 'Dobbiamo trovare il modo di arrivare a un accordo, per Tom, e per i fan'. E così è stato".

Insomma, ancora una volta, bisogna ringraziare Tom Holland (e le due compagnie per averci effettivamente riprovato).

Il terzo film di Spider-Man uscirà nelle sale di tutto il mondo nel 2021.