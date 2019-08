Bob Iger conferma che le proprietà Marvel della Fox saranno parte del MCU

Lo scorso San Diego Comic-Con i Marvel Studios hanno confermato che dei film dedicati ad X-Men e Fantastici Quattro sono in fase di sviluppo attiva e che, nei prossimi tempi, se ne parlerà sicuramente di più.

Nonostante queste "conferme", tra i fan si è creata una confusione generale e in molti credono che alcuni di questi personaggi che sono stati in mano alla Fox fino a quest'anno, resteranno comunque separati dal resto del Marvel Cinematic Universe.

A smentire tale ipotesi ci pensa Bob Iger, presidente della Disney, il quale recentemente ha ribadito che questi personaggi entreranno a far parte del vasto Universo Cinematografico Marvel. Come suggerito dai giornalisti presenti all'incontro con il presidente della Disney, Iger ha confermato che "personaggi come Fantastici Quattro, X-Men e Deadpool sono ufficialmente parte dei Marvel Studios". Nonostante questo, però, Iger non si sbottona sul quando vedremo effettivamente questi personaggi fare il loro esordio nell'universo condiviso né sul come queste proprietà (Deadpool in primis) verranno integrate ad un MCU ormai già avviato da anni.

Quel che è chiaro è che, con la Fase Quattro totalmente annunciata, è probabile che dovremo attendere l'eventuale Fase Cinque prima di vedere un nuovo film su questi personaggi. Durante il Comic-Con Kevin Feige dei Marvel Studios ha confermato anche l'arrivo di film come Black Panther 2 e Captain Marvel 2 per la Fase Cinque, il che vuol dire che sarà "un bel po'" affollata di titoli, in caso.