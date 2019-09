Bob Iger chiese ai Marvel Studios un film su Black Panther dopo aver letto un fumetto

Nelle pagine della sua autobiografia The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,Bob Iger, leader della compagnia, ha spiegato di essere stato uno dei principali artefici di Black Panther, uno dei maggiori successi dei Marvel Studios.

Qualche anno fa, infatti, il dirigente si innamorò del personaggio dopo aver letto casualmente uno dei fumetti che lo vedevano protagonista, e iniziò subito a pensare a come sarebbe stato vederlo sul grande schermo.

"Qualche tempo fa Dan Buckley, che gestisce le attività televisive e dei fumetti della Marvel, mi disse che lo scrittore Ta-Nehisi Coates, che io ritenevo fosse una delle voci più importanti della letteratura americana contemporanea, stava scrivendo un fumetto di Black Panther per la nostra compagnia" ha rivelato Iger. "Ho chiesto a Dan di inviarmelo e sono rimasto sorpreso dall'elegante narrazione e dal modo in cui Ta-Nehisi aveva aggiunto una tale profondità al personaggio. Ho divorato il fumetto e, prima ancora di averlo finito, aveva posto Black Panther in cima alla lista dei progetti Marvel Studios".

Evidentemente quella di Iger è stata la decisione giusta, considerato il successo istantaneo che Black Panther ha riscontrato nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti, con un incasso totale di oltre $1,3 miliardi di dollari e le ben sette nomination agli Oscar (con tre vittorie), inclusa quella al miglior film, la prima volta in assoluto per un cinecomic.

Vi ricordiamo che Black Panther 2 è stato ufficialmente annunciato e sarà distribuito il 22 maggio 2022. Ryan Coogler è stato confermato alla regia, anche se al momento tutti i dettagli per il sequel sono tenuti segreti. Le voci - ma soprattutto le speranze dei fan - sono che il film potrebbe rappresentare l'esordio di Namor nel MCU.