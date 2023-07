Bob Iger, il CEO Disney contro le serie Marvel e i film direttamente in streaming

Bob Iger ha definito lo sciopero WGA "poco realistico", ma il CEO Disney ritiene che esistano molte altre problematiche degne di nota: basti pensare ai film in streaming o all'investimento della Marvel sulle serie TV, che genera "una diluizione di attenzione e approfondimento".

"Non nascondo le delusioni, avremmo voluto che alcune cose funzionassero meglio" ha continuato Iger. "Spinge a riflettere non soltanto da un punto di vista personale: probabilmente, nel nostro zelo per aumentare i contenuti e servire le offerte in streaming, abbiamo finito col tassare le nostre persone – in termini di tempo e attenzione – ben al di là di quanto ci eravamo inizialmente prefissati".

Ha inoltre aggiunto: "Tre progetti Pixar consecutivi sono stati dirottati direttamente sulla piattaforma, anche a causa del COVID. Abbiamo creato un'aspettativa sbagliata: i film saranno disponibili in streaming, e addirittura rapidamente, senza alcun senso di urgenza a fare da sfondo. Dovrai convenire con me sul fatto che ci sono stati errori creativi".

Riguardo il noto franchise, invece, "la Marvel è un ottimo esempio di tutto ciò. Non era mai entrata nel business televisivo in modo significativo. Non soltanto ha incrementato la produzione di film, ma anche realizzato svariate serie TV, e, francamente, diluito ogni forma di attenzione e approfondimento". D'altronde, non è raro che un fan MCU, nel tentativo di comprendere gli eventi narrati, si esasperi nel recuperare gli show prodotti fino a quel momento.

E voi cosa ne pensate? Iger ha ragione, o la sua visione rischierebbe di vanificare le ultime operazioni dell'azienda? Stando ai dati in borsa, la strategia del CEO risulta estremamente efficace: è boom in Disney dopo il ritorno di Bob Iger.