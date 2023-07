Bob Iger, il CEO Disney sullo sciopero WGA: 'Poco realistico e molto inquietante'

In una lunga intervista, Bob Iger - che ha appena esteso il suo contratto come CEO della Disney fino al 2026 - ha colto l'occasione per parlare di un'altrettanto lunga serie di questioni spinose: in particolare, il suo parere sullo sciopero WGA si pone in netto contrasto con le richieste delle rispettive corporazioni.

"È molto inquietante, per me" ha dichiarato Iger. "Abbiamo discusso sulle forze dirompenti di questo business e su tutte le sfide che stiamo affrontando, senza contare la ripresa dalla pandemia COVID che è ancora in corso. Non tutti i conti tornano. Questo è il momento peggiore per interrompersi. Sono consapevole del desiderio sindacale di lavorare per conto dei membri, ottenere il massimo compenso ed essere ricompensato equamente in base al valore fornito. Siamo inoltre riusciti, in quanto industria, a negoziare un accordo con la Directors Guild, che riflette come i registi contribuiscano a questo grande business. Vorremmo fare la stessa cosa con gli sceneggiatori, così come con gli attori. Insomma, il loro livello di aspettativa non è realistico. E nella nostra azienda si stanno aggiungendo sempre più sfide che, in tutta onestà, risultano molto dirompenti". A proposito, quali sono le ragioni dello sciopero WGA?

Ha inoltre aggiunto: "Ribadisco il diritto e il desiderio di ottenere quanto più possibile, lo rispetto completamente. Sono nel giro da abbastanza per appurare la dinamica e apprezzarla. Ma è importante essere realistici riguardo l'ambiente aziendale e quel che può offrire. È un grande affare per moltissime persone, e continuerà a esserlo anche in futuri. Ma una cosa è certa: essere realistici rimane un imperativo".



Era l'aprile 2023 quando il Time ha inserito Bob Iger tra le 100 persone più influenti al mondo.