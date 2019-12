Bob Iger, ceo della Disney, avverte: 'Ho sempre amato James Bond'

Il Time ha eletto Bob Iger, ceo della Disney, l'uomo d'affari del 2019, pubblicando un profilo nel quale, tra le altre cose, il dirigente ha rivelato che molto presto si incontrerà con Martin Scorsese dopo settimane di dibattiti sul Marvel Cinematic Universe.

Iger è diventato CEO della The Walt Disney Company nel 2005 ereditando il posto da Michael Eisner: durante il mandato la Disney ha acquistato diverse compagnie cinematografiche come la Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment, Lucasfilm e quest'anno la 21st Century Fox, cosa che ha dato alla società un potere senza precedenti nell'industria hollywoodiana con una quantità spropositata di IP sotto il proprio controllo.

Nell'intervista con Time Magazine, ad Iger è stato chiesto quale altro franchise avrebbe comprato in uno scenario ipotetico e dovendo scegliere fra Harry Potter, Il Signore degli Anelli e James Bond. Bob Iger ha risposto: "Al momento non stiamo cercando di acquistare nient'altro. Ma sono sempre stato un grande fan di James Bond."

Quella che quasi suona come una sorta di minaccia all'indirizzo per Barbara Broccoli, come noto detentrice dei diritti di James Bond, potrebbe far storcere il naso dei fan dei Marvel Studios, desiderosi che la Disney comprasse i diritti di Spider-Man dalla Sony (o che comprasse direttamente la Sony).

