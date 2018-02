Bob Iger, CEO della Disney, rivela nuovi dettagli sull'acquisizione della 21st Century Fox

Dopo il report della CNBC secondo cui Comcast sarebbe ancora intenzionata a non demordere sull’acquisizione di una serie di asset dellada parte della Casa di Topolino, è arrivata alcune ore fa una dichiarazione rilasciata dall’amministratore delegato della Disney,

A margine del discorso tenuto con gli investitori riguardo al rendimento del primo trimestre, il CEO della Disney si è soffermato sul famoso accordo stipulato nel mese di dicembre, sullo stato attuale dell’acquisizione e su quali siano i passi successivi da compiere:

“Grazie, Low, e buon pomeriggio a tutti. Prima di discutere del trimestre e di altri sviluppi riguardanti la compagnia, un rapido aggiornamento sulla nostra acquisizione recentemente annunciata. Il processo di regolamentazione è iniziato in numerose giurisdizioni in tutto il mondo. Ho trascorso le ultime settimane incontrando numerosi leader aziendali alla Fox, ottenendo un’analisi che sarà inestimabile quando arriverà il momento di integrare le nostre aziende una volta che avremo conseguito l’approvazione regolamentare".

I processi di regolamentazione di cui Bob Iger parla nella dichiarazione potrebbero permettere a nuove compagnie di presentare un’offerta per i cespiti della 21st Century Fox e da qui l’ultimo rumour che vorrebbe Comcast come potenziale acquirente in itinere:

“Dopo queste conversazioni sono ancora più entusiasta degli affari che stiamo concludendo e dei team management che li stanno gestendo. Come abbiamo detto, quando abbiamo annunciato questo accordo c’erano tre priorità strategiche e primarie realizzate da questa acquisizione. Quest'ultima porterà più contenuti, capacità di produzione e talento per produrre ancora di più, rafforzerà le nostre iniziative dirette al consumatore sviluppando piattaforme, tecnologie, marchi e relazioni con quelli che sono già nostri utenti, e differenzierà notevolmente le nostre attività da un punto di vista geografico. Tutti questi tre elementi si sincronizzano perfettamente con le nostre strategie di base e tutti e tre sono progettati per creare crescita in un mercato globale molto dinamico”.

L’intesa raggiunta dalla Disney e dalla Fox del valore di 52,4 miliardi di dollari consentirà alla prima di poter inglobare tra i vari contenuti al suo interno le divisioni cinematografiche e televisive della 21st Century Fox, la partecipazione di quest’ultima a Sky e la quota sulla piattaforma di servizio video-on-demand Hulu.