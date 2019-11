Stando a Bob Iger, gli Avengers torneranno ancora nel futuro del Marvel Cinematic Universe

Come sappiamo, il prossimo e più vicino futuro del Marvel Cinematic Universe continuerà ad espandere l'universo narrativo cinematografico con molti nuovi film e diverse serie televisivo sviluppate per Disney+, partendo da Black Widow agli Eterni e fino ad arrivare a Moon Knight e WandaVision, ma oltre a questo c'è di più.

Dopo gli strazianti e importanti eventi di Avengers: Endgame, dove abbiamo assistito al tragico ed eroico sacrificio di Iron Man (Robert Downey Jr.), al passaggio dello Scudo di Captain America (Chris Evans) e alla morte di Vedova Nera (Scarlett Johansson), il futuro del supergruppo a difesa della Terra (e dello spazio) è apparso un po' incerto, finora, ma in una recente intervista il CEO della Walt Disney Pictures, Bob Iger, ha chiarito che gli Avengers continueranno a far parte del futuro del MCU.



Queste le sue parole: "In relazione all'Universo Marvel, tutto quello che sta arrivando lo chiamiamo internamente il mondo post-Avengers, ma questo non significa che non verranno più realizzati dei film sui personaggi dei Vendicatori. Adesso abbiamo Black Widow in uscita, poi Thor: Love and Thunder in lavorazione e posso continuare ancora".



Questo significa che in futuro è possibile vedere ancora ulteriori titoli pensati per approfondire questi personaggi, che dopo il 2022 potrebbe persino tornare a riunire le forze in un nuovo super gruppo, nei New Avengers, anche se non c'è ancora nulla di dichiarato o ufficiale in merito.