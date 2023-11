Bob Geldof stronca il film di The Wall: 'Sul set provavo imbarazzo'

Il Camerimage Film Festival, appuntamento annuale durante il quale vengono celebrati i maggiori esponenti del mondo cinematografico, sta regalando dichiarazioni e situazioni memorabili.

Negli scorsi giorni, infatti, la risposta sulle righe di Adam Driver ad uno spettatore durante un evento dedicato al suo ultimo film, Ferrari, ha fatto il giro del web, ricoprendo l'attore di non poche polemiche riguardo la sua discutibile reazione.

Ospite del festival è anche Bob Geldof, frontman dei Boomtown Rats e protagonista di un'opera iconica nel mondo del cinema e della musica, ovvero il film Pink Floyd: The Wall di Alan Parker, del 1982. Nell'opera in questione, la star prestava il proprio volto a Pink, il personaggio di fantasia protagonista del concept album The Wall (1979), considerato unanimemente tra i capolavori assoluti del gruppo britannico.

I Pink Floyd hanno segnato indelebilmente una pagina della storia della musica contemporanea, divenendo gli esponenti del rock psichedelico per eccellenza. I loro dischi sono veri e propri patrimoni culturali e le loro canzoni sono state elevate ad autentici inni generazionali.

Nonostante siano entrati di diritto nell'Olimpo della musica, il complesso non è mai stato esente da critiche: è noto quanto i bambini del coro di Another Brick in the Wall non siano stati mai pagati, ma adesso alle voci negative si aggiunge anche quella di Bob Geldof, che durante il Camerimage Film Festival ha dichiarato di non aver visto il suo film per interi anni aggiungendo, senza alcuna remora: "David Bowie non è un bravo attore, Sting non è un bravo attore e sicuramente Bob Geldof non è un bravo attore".

"Ero imbarazzato ogni giorno per quanto stavo male", prosegue Geldof durante il conferimento di un premio a lui dedicato in via esclusiva, "non mi piace guardarmi, non mi piace ascoltarmi". Con assoluta e sfacciata sincerità, inoltre, ha affermato quanto i semplici motivi economici siano stati alla base della sua volontà di aderire al progetto. Ciò non esclude, tuttavia, l'immenso apprezzamento per la band, riconoscendo la "genialità" di Comfortably Numb e l'conicità di Another Brick in the Wall.

Evidentemente, le riprese e la realizzazione del film non ebbero lo stesso tasso di gradimento della pura musica, dal momento che sul set si procurò anche un taglio sulla mano durante la scena in cui Pink distrugge una camera d'albergo. Di certo, i migliori ricordi del film sono relativi alla collaborazione col compianto regista Alan Parker e con Peter Biziou, il direttore della fotografia, col quale ha stretto un profondo legame di amicizia.

A distanza di decenni dallo scioglimento della band, dunque, i Pink Floyd continuano ad esercitare un fascino incommensurabile e le discussioni sul loro conto, di qualunque natura esse siano, non vedranno mai un tramonto. A proposito, sapevate che i nostri neuroni suonano le canzoni dei Pink Floyd? Suona strano, ma è tutto vero.