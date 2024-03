Bob Dylan oltre Timothée Chalamet: chi sono gli attori del cast di A Complete Unknown?

Chi sono gli attori di A Complete Unknown? Dopo aver parlato della storia che sarà raccontata da A Complete Unknown, facciamo il punto della situazione sul cast completo del nuovo film di James Mangold.

Oltre ovviamente a Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan, il film potrà vantare un cast di prim'ordine che includerà anche:

Boyd Holbrook (The Bikeriders, Logan – The Wolverine)

(The Bikeriders, Logan – The Wolverine) Scoot McNairy (Argo, 12 anni schiavo)

(Argo, 12 anni schiavo) Dan Fogler (Animali fantastici e dove trovarli)

(Animali fantastici e dove trovarli) Will Harrison (Daisy Jones & the Six)

(Daisy Jones & the Six) Charlie Tahan (Ozark)

(Ozark) Edward Norton (Birdman, American History X)

(Birdman, American History X) Elle Fanning (The Neon Demon)

(The Neon Demon) Monica Barbaro (Top Gun: Maverick)

Il film, scritto da Mangold e Jay Cocks (Silence, Gangs of New York), è prodotto da Fred Berger di Range, Alex Heineman di The Picture Company, Peter Jaysen, Bob Bookman e Alan Gasmer di Veritas Entertainment Group, dal rappresentante di lunga data di Bob Dylan Jeff Rosen, e anche da Timothée Chalamet, oltre allo stesso Mangold attraverso la sua società di produzione Turnpike Films.

“Con Jim alla regia e questo fenomenale gruppo di attori, non potremmo essere più entusiasti di dare il via alla produzione di A Complete Unknown, che racconta gli esordi di uno dei più grandi artisti del nostro tempo, Bob Dylan”, ha dichiarato Matthew Greenfield, Presidente di Searchlight Pictures.

