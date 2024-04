Dopo Bob Dylan, James Mangold farà prima il film di Star Wars o il film DCU Swamp Thing?

James Mangold è a lavoro su A Complete Unknown, biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet le cui riprese sono attualmente in corso, ma la domanda che molti fan si domandano è: quale sarà il suo prossimo film, Star Wars o Swamp Thing?

Questa settimana il The Hollywood Reporter ha rivelato che il film di Star Wars di James Mangold, attualmente noto come Dawn of the Jedi, sarà scritto dall'autore di House of Cards e Andor Beau Willimon, che tornerà nel mondo di Star Wars dopo aver scritto tre episodi dell'acclamata serie tv con Diego Luna, incluso lo straordinario "One Way Out", che si conclude con il Kino Loy di Andy Serkis che pronuncia quella frase straziante e già iconica, "Non so nuotare".

La rivista spiega anche che James Mangold inizierà a lavorare su Dawn of the Jedi una volta finite le riprese di A Complete Unknown, con Timothée Chalamet, e questo aggiornamento sembra lasciar intendere che il film di Star Wars avrò la priorità su lavorare su Swamp Thing, uno dei titoli di lancio dei DC Studios di James Gunn e Peter Safran.

Da notare poi che Star Wars: Dawn of the Jedi non ha una data di uscita confermata sul calendario ufficiale della Disney, sebbene è possibile che andrà ad occupare lo slot del 17 dicembre 2027, attualmente assegnato ad un generico 'Film Star Wars senza titolo'. Stando così le cose, è possibile che i fan di Swamp Thing dovranno aspettare parecchio tempo per assistere al ritorno sul grande schermo del mitico mostro della palude.

