Bob Dylan: nel film di James Mangold con Timothée Chalamet ci sarà anche Christian Bale?

Christian Bale potrebbe tornare nell'universo di Bob Dylan: secondo quanto dichiarato in queste ore dal famoso insider Jeff Sneider, infatti, l'attore premio Oscar sarebbe in trattative per entrare nel cast di Going Electric, il biopic di James Mangold con protagonista Timothée Chalamet.

Stando al rumor fatto circolare da Sneider, Christian Bale interpreterà l'icona del folk Pete Seeger, che ha avuto un'enorme influenza su Bob Dylan: Bale, come forse di voi alcuni di voi sapranno, fu uno degli attori ad interpretare una delle tante versioni di Bob Dylan comparse nel capolavoro I m not there di Todd Haynes.

Il film biografico su Dylan era stato approvato da Fox Searchlight durante la pandemia, ma parlando con Collider alla fine del 2021 il direttore della fotografia Phedon Papamichael aveva affermato che il film era stato accantonato. Tuttavia, qualche giorno fa Timothée Chalamet ha confermato che Going Electric è ancora vivo e che il progetto "arriverà molto presto". I rumor sul casting intercettati dallo scooper fanno dunque sperare che il titolo sia effettivamente tornato in carreggiata. Secondo le poche informazioni note, Going Electric racconterà i primi anni di attività di Bob Dylan mentre accresce la sua fama diventando un'icona della musica folk, dai primi passi sulla scena del Greenwich Village nel 1960 all'incidente motociclistico del 1966.

Ricordiamo che Timothée Chalamet tornerà al cinema da domani con Bones and all di Luca Guadagnino. Nel frattempo, Mangold è attualmente in post-produzione per Indiana Jones 5 con Harrison Ford: nel curriculum dell'autore ricordiamo Cop Land, Ford v Ferrari, Quel treno per Yuma, Logan e I Walk the Line, il biopic su Johnny Cash con Joaquin Phoenix.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su uno dei progetti più attesi degli ultimi anni.