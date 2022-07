Bob Dylan, caduta la querela: era accusato di aver violentato una 12enne nel 1965

Lo scorso anno, il cantautore Bob Dylan era stato accusato di violenza sessuale da parte di una donna, in riferimento a un presunto episodio avvenuto nel 1965 che lei aveva solo 12 anni. Ora quelle accuse sono cadute e gli avvocati commentano: "Caso finito, è scandaloso che sia stato intentato fin dall'inizio".

Poco da dire sul caso che ha coinvolto il cantautore Premio Nobel a partire dall’anno scorso, semplicemente perché le accuse risalenti all’agosto 2021 hanno portato a un nulla di fatto, senza che i dibattimenti siano stati avviati. Una donna di 56 anni, nota solo con le iniziali J.C. aveva accusato Bob Dylan di violenze sessuali. La donna, all’epoca dei fatti appena 12enne, sosteneva di essere stata ripetutamente abusata dal musicista nel 1965.

La querelante sosteneva come Dylan avesse "sfruttato il suo status di musicista" per fornirle "alcool e droghe e abusarla sessualmente più volte" nel famoso Chelsea Hotel a Manhattan per sei settimane, tra aprile e maggio del 1965. Il musicista, sempre secondo l'accusa, l'avrebbe inoltre minacciata fisicamente per evitare ripercussioni a livello legale. Ora però, le accuse cadono senza mezzi termini, con il tribunale che ha archiviato il caso a pochi giorni dalle dichiarazioni del team legale dell’artista secondo cui la donna avrebbe distrutto le prove.

Per ora arriva solo il commento del legale titolare Orin Snyder, che ha difeso Dylan. Queste le sue parole: "Questo caso è finito. È scandaloso che sia stato intentato fin dall'inizio e siamo lieti che la querelante abbia abbandonato questa messinscena guidata dagli avvocati e che il caso sia stato archiviato con pregiudizio". Dalle parole del legale, dunque, sembra dedursi che la donna non porterà avanti ulteriori battaglie, se non addirittura che venga direttamente da lei la decisione di ritirare le accuse in questione. Nel frattempo, rimanendo nel campo di casi d’alto profilo, Kevin Spacey sta affrontando un nuovo processo invece, frutto di un’indagine interna condotta in Inghilterra, dopo che le accuse negli Stati Uniti erano state ritirate.