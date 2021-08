Bob Dylan accusato di abusi sessuali su una dodicenne nel 1965: la risposta dell'artista

Una donna rimasta anonima ha intentato una causa per abuso sessuale contro Bob Dylan, sostenendo che il cantautore avrebbe abusato di lei sessualmente nel 1965, quando la donna aveva 12 anni.

La causa sostiene che Dylan le abbia somministrato droghe e alcol e abbia stabilito una connessione emotiva che gli avrebbe permesso di abusare sessualmente di lei per un periodo di diverse settimane. La donna è identificata solo come J.C. nella denuncia, che non entra in dettagli significativi. In una dichiarazione, un portavoce di Bob Dylan ha dichiarato: "L'affermazione della signora 56enne è assolutamente falsa e sarà smentita con vigore e fermezza".

La donna ha intentato causa ai sensi del Child Victims Act di New York, la legge del 2019 che sospeso la prescrizione ordinaria per denunce di abusi sessuali su minori. Il termine per presentare tale causa è scaduto sabato e la causa contro Dylan è stata presentata venerdì sera. La causa di Dylan afferma che la vittima è stata abusata più volte in un periodo di sei settimane da aprile a maggio 1965. Sostiene che Dylan abbia usato minacce di violenza fisica, "lasciandola emotivamente distrutta e psicologicamente danneggiata fino ad oggi". Alcuni degli abusi sarebbero avvenuti all'Hotel Chelsea di New York. La causa sostiene accuse di aggressione, percosse, falsa detenzione e inflizione intenzionale di stress emotivo. La denuncia è stata presentata dagli avvocati Daniel Isaacs e Peter Gleason.

Bob Dylan ha recentemente compiuto 80 anni. Nei giorni scorsi, anche l'attore Joel Kinnaman è stato accusato di violenza sessuale, e anche in quel caso l'accusa è stata rispedita al mittente. Monitoreremo entrambe le vicende, dunque rimanete sintonizzati.