Bob Chapek nuovo CEO di Walt Disney Company dopo Bob Iger

È la fine di un'era in casa Disney: Bob Iger, CEO della Casa di Topolino, passa il testimone a Bob Chapek, finora a capo della divisione dei parchi a tema della compagnia, oltre che ex Presidente della Distribuzione e di Walt Disney Studios Home Entertainment.

Da un Bob all'altro.

Nell'anno del suo annunciato ritiro da CEO di Walt Disney Company, Robert Iger lascia le redini della compagnia a Bob Chapek, il cui ruolo più recente è stato quello di Chairman of Disney Parks, Experiences and Products.



"Sono incredibilmente onorato di prendere in carico il ruolo di CEO di quella che credo veramente essere la più grande compagnia al mondo, e di assumere la guida di un cast e di dipendenti dall'eccezionale talento e impegno" ha affermato Chapek "Bob Iger ha reso Disney la compagnia di media e intrattenimento più ammirata e di più grande successo, e io sono stato davvero fortunato per avervi potuto assistere in prima persona come membro del suo team".

"Con il successo del lancio della piattaforma streaming Disney e dell'integrazione della Twenty-First Century Fox, credo questo sia un momento ottimale per la transizione verso un nuovo CEO" ha dichiarato Iger in un comunicato ufficiale "Ripongo la massima fiducia in Bob, e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui per i prossimi 22 mesi, durante i quali si assumerà le responsabilità di questo nuovo ruolo e si immergerà ancora più a capofitto nei vari aspetti e nelle più diverse operazioni della compagnia, mentre io continuerò a focalizzarmi sul lato creativo".

Iger assumerà infatti il ruolo di Executive Chairman di Disney, in modo da assicurare una trasizione il più possibile omogenea fino alla fine del suo contratto (31 dicembre 2021).

Sotto il Regno di Iger, la Walt Disney Company è stata protagonista di grandi acquisizioni, dai Marvel Studios alla Lucasfim, dalla Pixar alla 20th Century Fox, e ha anche visto l'avvento di una nuova generazione di prodotti cinematografici e televisvi (animati e non) e il lancio di Disney+.