Bob Aggiustatutto, arriva il film animato con la star di Hamilton!

Non mentite, anche voi avete canticchiato almeno una volta "puoi aggiustarlo, sì con Bob! Saprai farlo, sì con Bob!": il mitico Bob Aggiustatutto è stato parte della vita di tutti noi, che fosse per far compagnia a noi stessi o ai figli/nipoti di turno. Anni di onorata carriera che meritano di essere celebrati con un film animato!

La notizia del primo film animato di Bob Aggiustatutto pensato per il grande schermo è di pochi minuti fa e vede coinvolti nomi decisamente interessanti: alla produzione troveremo, oltre ovviamente a Mattel, anche la Nuyorican Productions di Jennifer Lopez, mentre il ruolo del protagonista sarà interpretato da Anthony Ramos, che i più conosceranno per il suo ruolo nel musical Hamilton o nel più recente Transformers: Il Risveglio.

Il film vedrà il nostro Bob recarsi in Porto Rico per un importante lavoro commissionatogli: il nostro eroe finirà per innamorarsi del posto e della sua cultura, finendo per cominciare a riflettere sui significati più profondi del suo lavoro. In onda dal 1999 e forte di ben serie televisive realizzate (la prima in stop-motion, le successive in CGI), Bob Aggiustatutto è dunque pronto a fare il suo esordio sul grande schermo: al momento, però, è ovviamente ancora impossibile ipotizzare una data d'uscita.