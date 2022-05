Bo Hopkins, morta a 84 anni la star di American Graffiti e Mucchio Selvaggio

É venuto a mancare nelle scorse ore Bo Hopkins, l'attore noto per i suoi ruoli in pellicole cult a cavallo tra gli anni '60 e '70 come Mucchio Selvaggio e American Graffiti. The Hollywood Reporter rivela che l'uomo sarebbe morto per via di alcune complicazioni dovute ad un improvviso attacco cardiaco.

La notizia è stata diffusa proprio da sua moglie, la quale ha affermato che l'infarto è sopraggiunto lo scorso 9 maggio e che le condizioni di salute dell'attore sono apparse sin da subito critiche nonostante i tentativi dell'equipe medica di salvargli la vita. Dopo circa 20 giorni dal tragico evento Bo Hopkins si è spento all'età di 84 anni circondato dall'affetto di tutti i suoi cari nella città di Los Angeles, dove appunto viveva con la sua compagna e i suoi due figli.

Oltre ai già citati American Graffiti e Mucchio Selvaggio, l'attore ha preso parte a numerose pellicole di successo come U-Turn, Elegia Americana, Charlie's Angels e anche ad alcune serie del calibro di Dynasty, La signora in giallo, passando poi per Getaway!, Il giorno della locusta, Killer Elite e Fuga di mezzanotte.

La sua scomparsa avviene a pochi giorni di distanza dalla morte di Ray Liotta che ha scioccato il mondo del cinema. L'attore di Quei Bravi Ragazzi si è infatti spento a soli 67 anni e in modo del tutto improvviso, durante un soggiorno nella Repubblica Dominicana, dove si trovava da qualche tempo per le riprese del suo nuovo film, Dangerous Waters.