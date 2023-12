Bluray gennaio 2024, Killers of the flower moon e The Creator tra le novità Eagle Pictures

Quali bluray escono a gennaio 2024? L'offerta sarà come sempre ricchissima, come confermato anche dalla line-up targata Eagle Pictures, caratterizzata da alcuni dei film di maggior successo della scorsa stagione.

Dall’11 gennaio è in uscita Io Capitano di Matteo Garrone, film trionfatore a Venezia, selezionato dall’Italia per la corsa agli Oscar e candidato al Golden Globe, che sarà disponibile in DVD, Blu-Ray e 4K a tiratura limitata, mentre in esclusiva per il sito Film&More ci sarà anche l’edizione 4K autografata dallo stesso Matteo Garrone. Inoltre, qualche giorno giorno dopo, dal 17 gennaio sarà la volta di The Creator di Gareth Edwards, edito nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook 4k da collezione: il regista di Rogue One dirige John David Washington in un thriller sci-fi che ha fatto impazzire gli appassionati del genere (da segnalare che, nello stesso giorno, The Creator sarà disponibile anche su Disney+).

Dal 25 gennaio Eagle Pictures distribuirà in home video in esclusiva a livello mondiale Killers of the flower moon, l’ultimo capolavoro di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, che sarà disponibile in DVD, Blu-ray e nell’esclusivo formato 4K Steelbook: la storia dell'omicidio di massa della nazione Osage, una pagina nera della storia dell’America tratta dall’acclamato best seller di David Grann. Infine, sempre dal 25 gennaio è in arrivo anche L'ultima volta che siamo stati bambini, l'esordio alla regia di Claudio Bisio, edito nei formati DVD e Blu-Ray.

