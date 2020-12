Blumhouse svilupperà un film in stile Batman sul cartello messicano: tutti i dettagli

La Blumhouse ha appena vinto una battaglia contro le altre case di produzione internazionali per accaparrarsi i diritti su una storia che ha al suo centro la lotta al cartello della droga messicano e una madre alla ricerca disperata di vendetta per la figlia uccisa. La casa di Jason Blum quindi vira verso un thriller dai toni più realistici.

La storia del film si baserà sull'articolo del New York Times intitolato She Stalked Her Daughter’s Killers Across Mexico, One by One e narra la vera storia di Miriam Rodríguez, una madre messicana la cui figlia fu rapita dal cartello messicano e non fece mai più ritorno a casa, nonostante il pagamento di un riscatto. Lo scrittore Azam Ahmed raccontò di come la donna, armata di pistola e di altri dispositivi, andò a caccia degli assassini della figlia in stile Batman, portando alla cattura di 10 membri del cartello locale.

La Blumhouse di Jason Blum si è accaparrata i diritti della storia pochi giorni dopo la sua pubblicazione battendo 16 altre compagnie interessate. L'adattamento sarà quindi prodotto dalla Blumhouse con Ahmed che rivestirà anche il ruolo di produttore, insieme all'aiuto della produttrice esecutiva dei progetti del New York Times Caitlin Roper.

Ancora nessun cenno ovviamente all'eventuale regista che si occuperà del progetto, che date le premesse si presenta in maniera assolutamente suggestiva ed invitante anche per grandi ambizioni di pubblico.

Nel 2020 la Blumhouse ha distribuito e prodotto alcune pellicole interessanti come The Hunt e L'uomo invisibile così come il remake di Fantasy Island e l'horror Ve ne dovevate andare con protagonista Kevin Bacon, usciti tutti in piena pandemia e distribuiti anche in streaming da Universal.

La casa di Jason Blum pensa già al 2021 quando arriverà il nuovo capitolo della saga di Halloween, intitolato Halloween Kills, mentre nel 2022 sarà seguito dal capitolo conclusivo, Halloween Ends.