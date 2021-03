Blumhouse produrrà 8 nuovi horror con Jason Blum: ecco tutto quello che c'è da sapere

Blumhouse sta per portare sul grande schermo una nuova serie di film horror. La società di produzione è il marchio dietro a titoli come Paranormal Activity, Insidious, La notte del giudizio, Get Out e L'uomo invisibile e ha annunciato una nuova partnership che li vedrà sviluppare e produrre otto film horror/thriller per EPIX.

Blumhouse e EPIX hanno annunciato oggi la nuova partnership con Jason Blum che parteciperà alle lavorazioni in qualità di produttore esecutivo. Il primo film dell'accordo sarà A House on the Bayou, scritto e diretto da Alex McAulay (Don't Tell a Soul).

Ecco la sinossi ufficiale:"Il film segue una coppia in difficoltà e la loro figlia preadolescente che si recano in vacanza in una casa isolata nel bayou della Louisiana per ritrovare l'unione familiare. Ma quando si presentano dei visitatori inaspettati, la loro facciata di coesione inizia a svelarsi mentre vengono alla luce segreti terrificanti".



Il casting è in corso ma la produzione dovrebbe avvenire rapidamente. Lo scorso anno Blumhouse ha dato il via ad una serie di film thriller/horror antologici 'Welcome to Blumhouse' per Amazon Prime. Quattro film sono stati rilasciati in streaming lo scorso anno e altri quattro film arriveranno quest'anno. Il presidente di EPIX, Michael Wright, ha dichiarato:"Il track record di Blumhouse nella produzione di film di alta qualità preferiti dal pubblico li ha resi una forza trainante nella rinascita del genere horror e sono stati partner di prim'ordine per EPIX. Non vediamo l'ora di lavorare con Jason Blum e il suo talentuoso team in questa nuova veste a rendere EPIX la casa esclusiva di più contenuti Blumhouse".



