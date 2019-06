Blumhouse Productions ha rilasciato il primo poster di Black Christmas!

C'è sangue in abbondanza nel primo poster del nuovo remake di Black Christmas, postato poche ore fa dalla stessa Blumhouse Production tramite il proprio account Instagram.

Black Christmas sarà il secondo remake del film cult del 1974, dopo quello del 2006 diretto da Glen Morgan e dimenticato dai più. La regia questa volta sarà affidata a Sophia Takal, che si occuperà anche della sceneggiatura insieme ad April Wolfe. La produzione e la distribuzione del film saranno invece a carico di Blumhouse Production, appunto, ed Universal Pictures.

Star di Black Christmas sarà Imogen Poots, già vista in V per Vendetta, Need for Speed, Green Room e I Kill Giants, ma nel cast troviamo anche Aleyse Shannon, Brittany O’Grady, Lily Donoghue e Caleb Eberhardt. La trama dovrebbe ricalcare quella dell'originale: delle ragazze di una confraternita stanno trascorrendo in tranquillità le loro vacanze natalizie nel dormitorio del campus, quando uno sconosciuto che sembrerebbe telefonare dall'interno della struttura comincia a tormentarle ed ucciderle una ad una.

La Blumhouse è specializzata nella produzione di horror: tra i più recenti ricordiamo, ad esempio, lo strepitoso Scappa! - Get Out di Jordan Peele, ma anche il primo Auguri per la tua Morte e due degli ultimi film di Shyamalan, The Visit e Split. 'Natale arriva prima' recita il poster di Black Christmas: il film, infatti, uscirà nelle sale il prossimo 13 dicembre.