Blumhouse si prepara a ripartire: presto un film girato negli Universal Studios?

Come ben sappiamo, negli ultimi due mesi la pandemia di coronavirus e la conseguente quarantena hanno costretto numerose produzioni cinematografiche e televisive a chiudere i battenti, e inevitabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo prima di tornare alla normalità. Le grandi produzioni hollywoodiane presentano una serie di problematiche.

Troupe di dimensioni extralarge, cast molto nutriti e un alto numero di comparse sono all'ordine del giorno, ed è difficile in queste condizioni garantire il distanziamento sociale e tutte le norme di sicurezza che abbiamo imparato ad applicare in queste settimane.

Discorso diverso per i progetti a basso budget, che potrebbero essere favoriti dai metodi di lavorazione e da numeri certamente più gestibili. Un esempio in tal senso è costituito dalla Blumhouse: stando a quanto scrive The Hollywood Reporter, Jason Blum e il suo team potrebbero essere i primi a ripartire, con un piccolo film girato negli Universal Studios.

A quanto pare, i dirigenti di Blumhouse sono al lavoro per poter iniziare in sicurezza una produzione da 6,5 milioni di dollari. Il cast e la troupe dovrebbero essere ridotti all'osso, sarebbero ospitati da un hotel poco fuori dagli Studios e girare presso Universal dovrebbe contribuire al contenimento delle spese.

La difficoltà maggiore sarebbe costituita dal dover lavorare senza un'assicurazione che copra un eventuale focolaio di Covid-19 sul set. Probabilmente, infatti, le compagnie assicurative non sarebbero disposte ad affrontare una situazione del genere. Gestire la pre-produzione da remoto, in ogni caso, ridurrebbe ulteriormente i rischi.

La fonte citata da THR ha precisato che Blumhouse e Universal non proseguiranno nei loro piani finché non giungerà l'ok definitivo da parte delle autorità. Il mondo del cinema, comunque, vuole ripartire e gli Stati Uniti, come l'Italia, si preparano alla riapertura delle sale.