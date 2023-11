Blumhouse, il creatore di True Detective lavora ad un film detective story horror occulto

Nic Pizzolatto ha lasciato True Detective 4, con la nuova stagione della serie tv HBO che per la prima volta è stata sviluppata da un nuovo team creativo, e dopo essere passato per i corridoi dei Marvel Studios per scrivere la sceneggiature di Blade a quanto pare si sposterà in casa Blumhouse.

A rivelarlo è stato lo stesso Pizzolatto, che durante un panel tenuto all'Austin Film Festival ha dichiarato al pubblico e alla stampa di essere stato ingaggiato da Blumhouse per scrivere un horror poliziesco originale per la compagnia guidata da Jason Blum. Il film al momento non ha ancora né un titolo ufficiale né una storia precisa, ma l'autore - ingaggiato anche per la regia - lo ha descritto come "un poliziesco ambientato nel mondo dell'occulto".

"Blumhouse mi ha incaricato di scrivere e dirigere un film horror, di cui ho consegnato la sceneggiatura proprio la scorsa settimana" ha dichiarato Nic Pizzolatto. "È una specie di detective story poliziesca sull'occulto. Ma prima della consegna della sceneggiatura ci siamo incontrati solo una volta finora e ne abbiamo parlato vagamente. Couper Samuelson, il vicepresidente di Blumhouse, una volta mi fa: 'Senti, se mai avessi un'idea per un film horror sai che puoi venire da noi...' E io gli dissi: 'In realtà, ora che lo dici, avrei questa idea da circa 10 anni'. E così mi hanno invitato nel team. Ora, come detto, gli ho consegnato la sceneggiatura, quindi devo vedere cosa ne pensano, quale sarà il responso, ma sono fiducioso e spero che lo faremo."

Se siete fan di true Detective e di Nic Pizzolatto, rimanete sui canali di Everyeye: vi terremo aggiornati anche su questo fronte.