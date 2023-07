Bluebeetle, una nuova foto mostra l'incredibile costume dell'eroe!

Manca ormai un mese all'uscita (prevista ad Agosto 2023) di Bluebeetle con l'eroico attore Xolo Maridueña che ne interpreta il protagonista. Nel frattempo però non tardano ad essere condivise delle preview su ciò che ci aspetta. Nello specifico, è stata rilasciata un'immagine del suo costume strepitoso.

A condividere l'immagine (che potete trovare in calce) è Empire Magazine. "È incredibile questo costume. E' il costume più figo che ci sia. Dopo aver visto il film e la CGI ero tipo 'Ok, ora è scalfito nella pietra. È il costume più figo di tutti", così ha affermato Xolo durante un'intervista per Empire.

Come dargli torto! Già dalle prime immagini condivise del costume di Bluebeetle s'intuiva un grande entusiasmo da parte dell'attore ma soprattutto da parte del pubblico, che ora non vede l'ora di vederlo concretamente in azione al momento dell'uscita del prossimo film sul personaggio DC, Jamie Reyers.

Cosa ne pensate del costume di Bluebeetle, quattordicesimo film del DC Extended Universe? Vi piace? Ma soprattutto, siete d'accordo con Xolo Maridueña nel ritenerlo 'il costume più figo di tutti'? Non esitate a farci sapere la vostra.

Nel frattempo, per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra discussione sul trailer di Bluebeetle. Per chi invece l'ha già letta, fateci sapere cosa ne pensate!