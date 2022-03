Blue Jasmine, le lodi di Sophia Loren a Cate Blanchett: 'Un'espressione mai vista prima'

Non scopriamo certo oggi quanto brava sia stata Cate Blanchett in Blue Jasmine: il film di Woody Allen è ritenuto da molti uno dei picchi della stratosferica carriera della star di Elizabeth e Il Signore degli Anelli, al punto che persino un'illustre collega si sentì in dovere di farle pubblicamente i complimenti nella sua autobiografia.

Non stiamo parlando di una qualunque, ma di una certa Sophia Loren: la diva di Ieri, Oggi, Domani e Matrimonio all'Italiana dedicò infatti a Blanchett un passaggio della sua autobiografia Ieri, Oggi, Domani. La Mia Vita, citando proprio la performance dell'attrice nel film con Sally Hawkins, Alec Baldwin e Peter Sarsgaard.

"Recentemente sono rimasta sconvolta dall'ultima scena di Blue Jasmine, in cui Cate Blanchett ha sul viso un'espressione che non avevo mai visto prima. Quell'espressione si è insinuata dentro me, e giace lì in attesa di dar vita a una nuova pianta, a un nuovo fiore" furono le parole con cui Sophia Loren volle esprimere tutta la sua ammirazione per il lavoro svolto da Cate Blanchett.

Un endorsement non da poco, dunque, che sicuramente risultò più che gradito ad un'attrice che pure di complimenti ne riceve ad ogni nuova uscita sul grande schermo! E voi, vi trovate d'accordo con le parole di Sophia Loren? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Blue Jasmine.