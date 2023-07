Blue Beetle, Zack Snyder senza rancore: 'Voglio portarci i miei figli'

Blue Beetle per molti potrebbe essere un rilancio ufficiale dei DC Studios. La storia, che mischia appartenenza etnica a mitologia potrebbe rivelarsi una vera e propria sorpresa. Questa idea sembra essere simile anche a quella di Zack Snyder che si è rivelato molto curioso di vedere il film.

Secondo le prime prospettive di incasso Blue Beetle potrebbe essere l'ennesimo flop della Warner con un esordio di appena 13 milioni. Dopo che James Gunn ha detto che il personaggio farà parte del nuovo universo cinematografico DC da lui sviluppato e gestito, uno degli ex registi della saga ha detto la sua sul progetto in arrivo e di come abbia delle vibes infinitamente positive a riguardo. Zack Snyder, nonostante non abbia ottenuto il suo amato SnyderVerse, sembra sia rimasto molto legato a quel mondo.

In un recente post su Twitter, Snyder ha esaltato il film anticipando di voler portare i suoi figli al cinema a vedere Blue Beetle. Tra gli hashtag millantati da Snyder c'è anche #RepresentationMatters, proprio per rafforzare quanto la rappresentazione etnica sarà fondamentale all'interno della pellicola. Blue Beetle mette al centro la storia di una famiglia sudamericana dando per la prima volta spazio ad un supereroe di questa etnia nel mondo DC.

Nel frattempo vi sveliamo perchè Blue Beetle potrebbe stupirvi e il motivo per cui potrebbe cambiare il futuro di questo universo.