Blue Beetle, Xolo Maridueña: 'Sono eccitato e nervoso per questo ruolo'

È il primo supereroe latino-americano (messicano per la precisione) ad avere un film tutto suo ed è stata proprio una delle attrici, Susan Sarandon, in una recente intervista a preannunciare in Blue Beetle la presenza di dialoghi in spagnolo sottotitolati.

La storia, infatti, è quella di Jaime Reyes, teenager che vive a El Paso, in Texas, e che scopre un misterioso alieno simile a uno scarafaggio. L'alieno si fonde con lui, dandogli la capacità di creare una tuta che gli conferisce abilità soprannaturali, diventando così il supereroe del titolo. Ad interpretare Reyes sarà il giovane attore della serie Cobra Kai Xolo Maridueña.

Nonostante una carriera che vanta già diversi progetti di rilievo l'attore di origini messicane non nasconde la sua preoccupazione riguardo quest'ultimo lavoro: "Eccitato non è la prima parola che mi viene in mente. È un'eccitazione nervosa, un'ansia. È l'anticipazione di sapere che sei sull'orlo di qualcosa di potenzialmente grande, ma è comunque una sensazione molto intima perché sei solo con il cast e la troupe", ha recentemente confessato a Variety.

Come dargli torto. I film sui supereroi sono attualmente i prodotti di punta e linfa vitale per le tasche di Hollywood, nonostante non vadano a genio ad alcuni dei nomi più importanti dell'industria cinematografica. Basti pensare alle parole poco lusinghiere di Iñarritu riguardo la Marvel, i cui film sono stati da lui definiti un "genocidio culturale" e che sono tornate alla ribalta riaccendendo la fiamma del dibattito.

Chissà se sarà proprio Blue Beetle, con la sua piccola rivoluzione culturale latino-americana, a far cambiare idea al regista di The Revenant anch'egli, per l'appunto, messicano.