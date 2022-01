Blue Beetle, Xolo Maridueña:'Sarà un trampolino di lancio nella mia vita'

Xolo Maridueña, star del prossimo film DC, Blue Beetle, ha detto di ritenersi pronto per il suo debutto nel DC Extended Universe. L'esperienza vissuta in Cobra Kai, secondo quanto riportato dall'attore in un'intervista a Variety, l'ha aiutato a prepararsi al suo imminente ingresso nell'universo di eroi DC.

Blue Beetle racconta la storia di Jaime Reyes, un adolescente messicano-statunitense che ha fatto suo il mantello Blue Beetle dopo aver scoperto l'artefatto originale dello scarabeo. Nel canone DC Comics fa suo il nome di Blue Beetle e si unisce ai Teen Titans, usando le abilità del costume dello scarabeo. Scoprite le novità del cast di Blue Beetle.



"Sarà davvero un trampolino di lancio nella mia vita. L'opportunità di Cobra Kai mi ha davvero benedetto. Posso fare stunt, possiamo fare pazzie. L'aggiunta di questo nuovo livello di green screen, costumi e CGI, aggiungerà un nuovo livello pazzesco di cui sono entusiasta".

Maridueña ha approfondito anche il lato inclusivo del film:"Non è una storia valida per tutti. Che tu parli zero spagnolo o che parli fluentemente non sei più latino di qualcun altro".



Nel film si parlerà probabilmente un po' di spagnolo ma il fulcro di tutto non è la lingua parlata:"L'unione familiare è ciò che ci rende ispanici, che ci guideremo l'un l'altro, è quello che ci rende latinoamericani, non la lingua. Non fraintendetemi, ci sarà lo spagnolo nel film. Parleremo spagnolo: sarà come sentirsi a casa, ma lo spagnolo non è l'unico motivo".

Attualmente la data d'uscita di Blue Beetle nelle sale è fissata al 18 agosto 2023.



Inizialmente previsto su HBO Max, Blue Beetle uscirà nei cinema e non in streaming.