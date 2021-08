Blue Beetle, Xolo Maridueña sul ruolo nel film:'Orgoglioso di far parte del progetto'

Xolo Maridueña, star di Cobra Kai, è stato scelto per interpretare Blue Beetle nell'omonimo adattamento cinematografico di HBO Max che racconterà le peripezie del supereroe DC. La notizia è stata confermata lunedì sera alla première di The Suicide Squad dall'attore e dal regista Angel Manuel Soto. Ecco le parole di Maridueña sul progetto.

"L'unica cosa che mi viene in mente in questo momento è solo il fatto che sia latino. Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto con Angel, con uno come lui. Penso che sia importante e non voglio soffermarmi troppo a lungo ma la rappresentazione è importante" ha dichiarato il giovane attore.



A seguire anche le parole del regista Angel Manuel Soto:"Credo che oggi sia il giorno in cui Xolo sia ingaggiato come Blue Beetle. Ho appena ricevuto la notizia oggi" ha dichiarato, con l'attore che gli fa eco:"Meno di 24 ore fa". L'annuncio del protagonista di Blue Beetle è quindi molto recente.

Xolo Maridueña vestirà i panni di Jaime Reyes, nel primo adattamento DC di un supereroe latinoamericano, un dettaglio non da poco che ha entusiasmato lo stesso attore.

Soto ha sottolineato come la star di Cobra Kai fosse sin dall'inizio la sua prima scelta per il ruolo del protagonista e cosi è stato.



Maridueña ha parlato anche dell'allenamento che dovrà seguire:"Per fortuna ho un background nelle arti marziali e mi alleno in quel tipo di contesto, ma questo è un campo completamente differente, quindi si gioca con i grandi e sono pronto a mettere in valigia un paio di sterline e andare in palestra".

Il nome del regista di Blue Beetle è stato confermato a febbraio, prima che uscissero ulteriori novità sul progetto.