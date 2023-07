Blue Beetle, Xolo Maridueña ringrazia la troupe in un video su Instagram: 'Vi voglio bene'

In un nuovo video pubblicato su Instagram, Xolo Maridueña (interprete di Jaime Teyes/Blue Beetle nel film DCU di prossima uscita) ha voluto esprimere la sua sincera gratitudine per tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto.

"È difficile esprimere quanto io sia grato e onorato di aver concluso questo viaggio insieme alla mia famiglia di scarabei blu" scrive nella descrizione del post – potete trovarlo in calce alla notizia. "Ringrazio i miei meravigliosi compagni di cast, sono la ragione per cui mi trovo qui: mi appoggio costantemente sulle loro spalle, e, se non fosse per loro, il film sarebbe incompleto. Ringrazio anche la meravigliosa troupe che mi ha accolto in questo mondo per me nuovo, sono stato così ospitali e gentili, oltre a essere i migliori nel settore".

Ha inoltre aggiunto: "Infine, il ringraziamento va ad Angel [Manuel Soto], grazie infinite per essere stato un papà esemplare. Aver collaborato con te è un'esperienza che poterò per sempre nel cuore, non vedo l'ora di ripeterla. Sei il mio punto di riferimento". In un'unica frase, "Battaglione scarabeo blu, vi voglio bene. Ci vediamo al cinema". Da parte sua, il regista di Blue Beetle trova Xolo Maridueña perfetto per il ruolo.

Diretto da Angel Manuel Soto e scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, Blue Beetle è il quattordicesimo film del DC Extended Universe e racconta la storia del giovane Jaime Reyes, il quale, tornato nella sua città natale, viene scelto per diventare un ospite simbiotico di un'antica reliquia biotecnologica. Nel cast, ricordiamo anche Adriana Barraza, Elpidia Carrillo e Bruna Marquezine.

Il film debutterà nei cinema il 18 agosto 2023. Nell'attesa, una domanda sorge spontanea: Blue Beetle è legato al DCU?