Blue Beetle: Xolo Maridueña non vede l'ora di indossare il costume nel film DCEU

In questi ultimi mesi, la Warner / DC Films ha un'agenda fittissima per quanto riguarda i prossimi cinecomic in arrivo sia al cinema che su HBO Max; uno di questi è certamente Blue Beetle, tratto dall'omonimo supereroe che avrà il volto di Xolo Maridueña, già nome apprezzato nella serie Netflix Cobra Kai. La pellicola è attesa nelle sale nel 2023.

Nel corso di una recente intervista concessa a Teen Vogue, Maridueña ha ammesso di non vedere l'ora di provare il nuovo costume del supereroe DC, segno che molto probabilmente lo avrà già visto: "Riesco solo a pensare a quanto sarà eccitante. Parlerà di un sacco di cose che non sono state mai dette prima nei film di supereroi... Non ho ancora avuto la possibilità di indossare il costume o qualcosa del genere. Quando succederà, sembrerà finalmente reale".

In precedenza, Maridueña aveva detto di essere consapevole che questo film potrebbe fare da trampolino di lancio per la sua carriera: "Sarà davvero un trampolino di lancio nella mia vita. L'opportunità di Cobra Kai mi ha davvero benedetto. Posso fare stunt, possiamo fare pazzie. L'aggiunta di questo nuovo livello di green screen, costumi e CGI, aggiungerà un nuovo livello pazzesco di cui sono entusiasta".

Il personaggio è stato creato da Charles Wojtkowski nel 1939 per Fox Comics come alterego di Dan Garrett, un agente di polizia che sfrutta delle vitamine sperimentali per sviluppare dei superpoteri. Dopo il fallimento della compagnia, i diritti di Blue Beetle sono passate nelle mani di Charlton Comics, che lo ha reimmaginato come un archeologo che ottiene i suoi poteri da un'antica tecnologia egiziana. Diventato in seguito Ted Kord, il personaggio ha ricevuto un ulteriore "reboot" nel 2006 dalla DC Comics, con Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che lo hanno introdotto in Crisi Infinita #5 come l'adolescente messicano Jaime Reyes.

Blue Beetle uscirà nell'agosto 2023, salvo eventuali posticipi da parte della Warner che ha posticipato al 2023 vari cinecomic previsti quest'anno, come Flash e Aquaman and the Lost Kingdom.