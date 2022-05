Blue Beetle, Xolo Maridueña ai fan:'Grazie per tutto l'affetto dimostrato per il costume'

La star di Blue Beetle, il prossimo lungometraggio del DC Extended Universe, Xolo Maridueña, ha pubblicamente ringraziato i fan per tutto il supporto e l'affetto dimostrato al look del costume del suo personaggio nel film. Maridueña è principalmente conosciuto per il ruolo di Miguel Diaz nello show Netflix, Cobra Kai.

Nelle storie di Instagram pubblicate dall'attore si vede un suo selfie al bagno e la didascalia:"Grazie per tutto l'affetto dimostrato per il costume". Il messaggio ai fan arriva dopo che le foto dal set di Blue Beetle sono state pubblicate online, con Maridueña che indossa il costume sia con che senza il casco. Se ancora non avete visto il costume di Blue Beetle lo potete recuperare sul nostro sito; il primo look mostrato ai fan ha entusiasmato gli appassionati del fumetto.



L'attore ha parlato del suo costume all'inizio dell'anno:"Abbiamo fatto due prove costume... [...] Ho visto il costume e sembra fantastico".

Maridueña ha sottolineato anche l'importanza di dare una forte rappresentazione latinoamericana in un cinecomic di successo.



"Sono nervoso ma entusiasta. Sarà importante, non solo per i latinoamericani e per vedere persone di colore, persone mulatte, rappresentate sullo schermo ma anche mostrare una storia che non abbiamo mai visto prima" ha dichiarato.



Jason Sudeikis non sarà in Blue Beetle ma il cast del film comprende nomi del calibro di Bruna Marquezine, George Lopez, Raoul Trujillo, Elpidia Carrillo e Adriana Barraza.