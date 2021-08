Blue Beetle, sarà Xolo Mariduena di Cobra Kai l'attore dell'eroe nel film DC?

Dopo aver messo in cantiere un live-action dedicato a Blue Beetle per HBO Max, Warner Bros. sembra aver trovato il suo protagonista: Xolo Maridueña, star della serie Netflix Cobra Kai, è entrato in trattative con lo studio per interpretare il primo film DC dedicato ad un supereroe latino.

L'informazione proviene da The Wrap, che conferma che la pellicola sarà diretta da Angel Manuel Soto (Charm City Kings) su una sceneggiatura scritta da Gareth Dunnet-Alcocer (Miss Bala, remake di Scarface).

Maridueña, attore di origini messicane, cubane ed ecuadoriane, attualmente veste i panni di Migue Diaz in Cobra Kai, continuazione del franchise di Karate Kid. La quarta stagione di Cobra Kai è attesa su Netflix per il primo trimestre del 2021.

Secondo i dati resi noti dalla MPAA, il pubblico latino ha manifestato la più alta partecipazione pro capite al cinema con una media di 4,5 l'anno, costituendo il 24% dei biglietti venduti nelle sale degli Stati Uniti. Numeri che si confermano anche per le pellicole di supereroi, dato che gli spettatori latini hanno costituito il 24% del pubblico per Wonder Woman e il 21% per Spider-Man: Homecoming.

Che ve ne pare del progetto? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di DC, è da poco arrivata una smentita sulla presenza di Henry Cavill in Flash.