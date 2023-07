Blue Beetle, Xolo Maridueña anticipa: 'Siete fan DC? Riconoscerete più di un personaggio'

Il DC Universe di James Gunn e Peter Safran non sarà solo Superman, Batman e nomi altisonanti: dello spazio sarà riservato anche a quelli che sulla carta sono al momento comprimari come quel Blue Beetle nato sotto la vecchia gestione e inserito a pieno titolo nel nuovo corso, come dimostrano le parole di Xolo Maridueña.

L'attore definito perfetto per il ruolo dal regista di Blue Beetle ha infatti anticipato la presenza di altri supereroi del DC Universe nel suo film: un dettaglio che, nel caso in cui non dovesse trovare smentite, non fa che convincerci ancora di più del fatto che Blue Beetle sia effettivamente legato al resto del DC Universe.

"Penso che se siete fan DC riconoscerete più di un personaggio, posso dirvi questo" sono state le parole della star di Cobra Kai. Sembra lecito, a questo punto, aspettarsi più di un cameo importante: chi saranno i protagonisti del DC Universe a fare la loro comparsa in Blue Beetle? Si tratterà di qualche pezzo grosso o di personaggi secondari capaci di comunque di farci saltare dalla sedia? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! L'uscita di Blue Beetle, vi ricordiamo, è attualmente prevista per il prossimo agosto: non resta, insomma, che pazientare ancora poche settimane.