Blue Beetle, Warner rassegnata al disastro? Il film potrebbe già arrivare in digitale

No, il DC Universe di James Gunn non è esattamente partito con il piede giusto: Blue Beetle, pur ricevendo recensioni decisamente più generose rispetto a quelle del bocciatissimo The Flash, non è risultato un film convincente al punto da convincere i fan ad affollare le sale, come dimostrano gli impietosi dati del box-office.

Dopo aver incassato solo 18 milioni nel mondo al di fuori degli USA, Blue Beetle (costato ben 105 milioni) verrà ricordato probabilmente come uno dei più colossali flop della storia recente del cinema: una situazione che sta spingendo Warner Bros. a fare delle inevitabili valutazioni, almeno stando ad alcuni rumor non sappiamo quanto fondati, ma di certo molto credibili dal punto di vista logico.

Secondo le voci di cui sopra, infatti, Blue Beetle potrebbe finire sugli store digitali nella versione disponibile per il noleggio tra non più di qualche giorno: si tratterebbe di una bocciatura inequivocabile, dal momento in cui starebbe a significare che la fine dell'avventura del nostro eroe in sala dopo a stento un mese di programmazione.

Vedremo se Warner deciderà effettivamente di optare per questa soluzione: vista la situazione, comunque, noi non ci stupiremmo di certo. E voi, avete visto il film in sala o avete lasciato perdere? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Blue Beetle.