Blue Beetle, Warner dà la colpa all'uragano Hilary per il flop al box office

Blue Beetle si sta rivelando l’ennesimo film supereroistico incapace di mantenere le attese commerciali, almeno nei suoi primi giorni di presenza nelle sale. In un comunicato rilasciato all’Exhibitor Relations la Warner Bros. ha però incolpato l’uragano Hilary per gli scarsi risultati ottenuti, in particolar modo nella bassa California.

Mentre la casa di produzione sembra rassegnata al disastro targato Blue Beetle, con il film che potrebbe arrivare presto in digitale, la prima settimana di programmazione ha un capro espiatorio che permette alla Warner di spostare le responsabilità e in qualche modo spingere l’idea che il film abbia delle potenzialità e che potrà riprendersi nei prossimi giorni.

Per quanto la dichiarazione possa sembrare soltanto una scusa, la tempesta ha davvero colpito in maniera durissima quello che sarebbe dovuto essere il principale mercato di riferimento del film, torchiando Los Angeles con pioggia, inondazioni e smottamenti proprio nei giorni in cui Blue Beetle veniva presentato nei cinema.

Naturalmente non tutte le colpe si possono affibbiare a Hilary e, con la situazione meteo in miglioramento, l’opera di Ángel Manuel Soto è chiamata a tirare fuori i muscoli per cercare di rompere una tendenza che vede i film Marvel e DC sempre più in sofferenza dal punto di vista commerciale.

In attesa di capire cosa riserverà il box office al film della casa di Batman durante la sua seconda settimana di programmazione, vi lasciamo alla nostra recensione di Blue Beetle.