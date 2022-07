Blue Beetle: il video del set rivela il nuovo look dell'eroe DC di Xolo Maridueña

Il progetto di Blue Beetle della DC continua a prendere forma. Il film live-action porterà la storia di Jaime Reyes (Xolo Maridueña) sul grande schermo e sembra che i fan del personaggio siano assolutamente entusiasti, dopo che le prime foto e i primi video dal set del film hanno debuttato con grande clamore all'inizio di quest'estate.

In particolare, c'è stata molta eccitazione attorno alla rivelazione del costume di Blue Beetle del film e ora un nuovo video, trapelato direttamente dal set, fornisce un ulteriore sguardo al look del personaggio. Il video, che potete trovare alla fine della notizia, sembra mostrare Jaime in costume sospeso su dei fili sopra un gruppo di agenti del governo, mentre cerca di parlare con loro.

Sebbene i dettagli della storia di Blue Beetle siano tenuti nascosti, sappiamo che Xolo Maridueña interpreterà Jamie Reyes, la terza incarnazione del personaggio nella storia editoriale della DC Comics. La sua storia è quella di un adolescente che scopre un misterioso scarabeo di origini egiziane che gli conferisce un'armatura superpotente. Nei fumetti, Reyes è stato anche un membro dei Teen Titans.

Il cast includerà anche Susan Sarandon nei panni di Victoria Kord, Bruna Marquezine nei panni di Penny, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carillo e Damián Alcázar nei panni dei membri della famiglia di Jaime e Harvey Guillen in un ruolo attualmente sconosciuto.

Per salutarvi, vi lasciamo con le parole di ringraziamento di Xolo Maridueña ai fan di Blue Beetle. L'uscita del film è prevista per il 28 agosto 2023.