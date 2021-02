Blue Beetle, ufficiale il nuovo film DC: ecco chi sarà il regista

Dopo aver svelato l'esistenza del progetto nel 2018, The Wrap conferma che Warner Bros. e DC Films hanno avviato ufficialmente lo sviluppo di Blue Beetle, la prima pellicola DC dedicata ad un supereroe di origini latine.

Il film ha ricevuto il via libera dopo la scelta definitiva del regista, Angel Manuel Soto (Charm City Kings), che ha commentato la notizia tramite una dichiarazione ufficiale diffusa dal sito: "È un onore poter dirigere Blue Beetle, il primo film DC dedicato ad un supereroe latino. Voglio ringraziare sinceramente tutti alla Warner Bros. e DC per essersi fidati di me per dare vita a Jaime Reyes. Non vedo l'ora di realizzare la storia insieme."

Scritto da Gareth Dunnet-Alcocer (Scarface, Miss Bala), Blue Beetle punta ad entrare in produzione questo autunno in vista di un'uscita che non è ancora stata rivelata.

Il personaggio è stato creato da Charles Wojtkowski nel 1939 per Fox Comics come alterego di Dan Garrett, un agente di polizia che sfrutta delle vitamine sperimentali per sviluppare dei superpoteri. Dopo il fallimento della compagnia, i diritti di Blue Beetle sono passate nelle mani di Charlton Comics, che lo ha reimmaginato come un archeologo che ottiene i suoi poteri da un'antica tecnologia egiziana. Diventato in seguito Ted Kord, il personaggio ha ricevuto un ulteriore "reboot" nel 2006 dalla DC Comics, con Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner che lo hanno introdotto in Crisi sulle terre infinite #5 come l'adolescente messicano Jaime Reyes.

Al momento non ci sono anticipazioni sui potenziali attori considerati per il ruolo.

Che ve ne pare del progetto? Fatecelo sapere nei commenti. A proposito dell'universo DC, vi ricordiamo che il prossimo 18 marzo è in arrivo la Snyder Cut di Justice League.