'Blue Beetle sarà una trilogia': il regista è sicuro... ma la DC?

Sebbene il lungometraggio con Xolo Maridueña non sia ancora uscito nelle sale, le aspettative al botteghino per Blue Beetle non sono incoraggianti, per usare un eufemismo. Nonostante ciò, il regista Angel Manuel Soto sembra fiducioso sul futuro del suo eroe.

Confidandosi ai microfoni di The Playlist, il regista portoricano ha ammesso che Blue Beetle fa senza dubbio parte di un progetto più ampio, in cui è previsto ben più di un lungometraggio: "ovviamente non si può mettere tutto in un singolo film ed è per questo che si tratta del primo atto di una saga più grande".

"C'è ancora tanto da raccontare" prosegue Soto, "e spero tanto di poterlo fare", riferendosi alle speranze che il progetto possa convincere gli Studios a dare il via libera a eventuali sequel.

A sancirne il successo o il fallimento, molto probabilmente, sarà la comunità ispanica e questo Soto lo sa bene, spiegando che l'intenzione era quella di porre i supereroi in un'altra prospettiva: "come sarebbe se il cinema latino abbracciasse un film sui supereroi?".

Il regista non nasconde, poi, di essersi affezionato al personaggio: "Blue Beetle è la storia di Jaime. Volevamo concentrarci su di lui e sulla sua famiglia [...] Spero di poter raccontare e ciò che è accaduto con lo scarabeo, da dove è arrivato, perché è venuto e, si spera, anche chi dovrà essere sconfitto".

Con le prime previsioni che spaziano tra i 15 e i 30 milioni di dollari nel corso della prima settimana, non è assolutamente certo che questa storia potrà avere un seguito ma l'ultima parola sui sogni e sulle speranze di Soto spetterà ai DC Studios.

Nonostante ciò, non potete perdervi il toccante endorsement di Zack Snyder a Blue Beetle.