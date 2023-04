Blue Beetle, il primo trailer ci porta nel mondo di Jaime Reyes: 'Batman è un fascista!'

Mentre i DC Studios si leccano le ferite del flop di Shazam! Furia degli Dei e preparano il grande reset di The Flash, c'è chi già pensa al dopo: sarà Blue Beetle il primo film a beneficiare del repulisti che verrà operato nel film con Ezra Miller, e mentre ci si avvicina al grande evento il primo trailer ce ne concede finalmente un anticipo!

Anticipato nei giorni scorsi da George Lopez, il primo trailer di Blue Beetle ci presenta quindi l'eroe a cui spetterà il compito di inaugurare il nuovo corso del DC Universe: stiamo parlando di Jaime Reyes, qui interpretato da quello Xolo Mariduena ben noto ai fan di Cobra Kai; le immagini presentateci pochi minuti fa ci permettono di fare la conoscenza di Jaime e della sua famiglia, ma soprattutto del potentissimo Scarab.

Si tratta, come il trailer spesso ci spiega, di un'arma capace di cose strabilianti: una volta entrata in sintonia con un umano, questa prende letteralmente il possesso del suo corpo, proteggendolo e trasformandolo in un'invincibile macchina da guerra capace persino di volare in orbita come il miglior Superman.

Il problema, naturalmente, è imparare a controllarla: con questo e con tanto altro dovrà confrontarsi Jaime nel corso del film, ma attenzione! Meglio evitare paragoni insolenti, perché, come ci viene ricordato sul finale del trailer, "Batman è un fascista". La palla passa a Bruce Wayne: qui, intanto, trovate il nuovo poster ufficiale di Blue Beetle, in uscita in sala il prossimo 18 agosto.